Детей мигрантов, не владеющих русским языком, не будут брать в школы РФ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, решение принято единогласно.

Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.

Ранее законопроект одобрило правительство РФ, но с учетом ряда замечаний. Согласно законопроекту, иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. Предполагается, что тестирование будет проходить на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения РФ.

Источник: ТАСС