Франция начала вывод своих истребителей из Чада

Французские истребители начали покидать Республику Чад. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.

По данным агентства, самолеты, «базировавшиеся в Чаде десятилетиями», вылетели во вторник из Нджамены.

Один из источников указал, что два истребителя Mirage 2000D в сопровождении самолета-заправщика вылетели около 13:30 по местному времени (15:30 мск).

«Нет причин для присутствия этого отряда после разрыва соглашения об обороне», - приводит агентство слова другого источника.

Источник: ТАСС