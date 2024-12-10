Израильские танки замечены в 20 км от Дамаска

Израильские танки были замечены почти в 20 км от Дамаска, сообщает Al Mayadeen.

«Израильские танки продвинулись мимо города Кунейтра и сейчас находятся на окраине Дамаска», – говорится в публикации.

Отмечается, что военная техника ЦАХАЛ в настоящее время расположена в 3 км от города Катна.

Сирия по поручению действующей власти направила обращение в Совет Безопасности ООН и генсеку организации Антониу Гутеррешу с призывом остановить Израиль.

Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила зону безопасности за пределами линии разграничения, установленной после Войны Судного дня в 1973 году.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанах утратило силу, поскольку сирийские военные оставили свои позиции. Он уточнил, что при поддержке министра обороны и Кабинета министров отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения.

На фоне ухода Башара Асада с поста президента Сирии и захвата части территории вооруженной оппозицией Израиль активизировал укрепление обороны на Голанских высотах.

Напомним, что до 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, но были заняты Израилем в ходе шестидневной войны. После Войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о разъединении войск, а в 1974-м на Голанах разместились миротворцы ООН. Линия разграничения получила названия «Браво» (со стороны Сирии) и «Альфа» (со стороны Израиля).

Источник: ТАСС