Израильские танки замечены в 20 км от Дамаска
Израильские танки были замечены почти в 20 км от Дамаска, сообщает Al Mayadeen.
«Израильские танки продвинулись мимо города Кунейтра и сейчас находятся на окраине Дамаска», – говорится в публикации.
Отмечается, что военная техника ЦАХАЛ в настоящее время расположена в 3 км от города Катна.
Сирия по поручению действующей власти направила обращение в Совет Безопасности ООН и генсеку организации Антониу Гутеррешу с призывом остановить Израиль.
Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила зону безопасности за пределами линии разграничения, установленной после Войны Судного дня в 1973 году.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанах утратило силу, поскольку сирийские военные оставили свои позиции. Он уточнил, что при поддержке министра обороны и Кабинета министров отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения.
На фоне ухода Башара Асада с поста президента Сирии и захвата части территории вооруженной оппозицией Израиль активизировал укрепление обороны на Голанских высотах.
Напомним, что до 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, но были заняты Израилем в ходе шестидневной войны. После Войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о разъединении войск, а в 1974-м на Голанах разместились миротворцы ООН. Линия разграничения получила названия «Браво» (со стороны Сирии) и «Альфа» (со стороны Израиля).
Источник: ТАСС