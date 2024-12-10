ВВС Израиля атаковали в Сирии более 250 целей

ВВС Израиля атаковали более 250 военных целей на территории Сирии после того, как в арабской республике произошла смена власти.

Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Согласно его сведениям, целями ударов стали десятки истребителей сирийских ВВС, десятки зенитных ракетных систем, объекты для производства и хранения вооружений, запасы ракет класса «земля – земля».

«Это одна из крупнейших наступательных операций в истории [израильских] военно-воздушных сил», - приводит «Галей ЦАХАЛ» слова источника в оборонных структурах.

Источник: ТАСС