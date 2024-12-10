Президента Южной Кореи могут признать лидером заговорщиков

Прокуратура и полиция Южной Кореи могут признать президента страны Юн Сок Ёля «лидером заговорщиков» и соответственно классифицировать его действия по делу о мятеже с целью захвата власти.

Об этом сообщает агентство «Енхап».

«По мере того, как следственные органы, конкурируя друг с другом, сужают кольцо расследования, растет вероятность, что в конце концов действия президента Юн Сок Ёля будут расследоваться как действия главы заговорщиков по делу о мятеже с целью захвата власти в соответствии с Уголовным кодексом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для лидера заговорщиков в Уголовном кодексе Республики Корея предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни. Также законы страны допускают преследование президента страны по делу о мятеже и госизмене.

Ранее президенту Южной Кореи хотели запретить выезд из страны.

«Я приказал президенту Юн Сок Ёлю подать заявление о запрете покидать страну в связи с расследованием инцидента, связанного с введением военного положения в Южной Корее 3 декабря», — отметил директор управления по антикоррупционным расследованиям в отношении высокопоставленных служащих О Дон Ун.

Источник: Лента.ру