В Хомсе оппозиция создала Центр урегулирования для членов режима Асада
Управление военных операций вооруженной оппозиции Сирии, установившей в конце минувшей недели контроль над Дамаском и другими городами страны, объявило в понедельник вечером о создании Центра урегулирования для членов режима Башара Асада.
Об этом сообщает информационное агентство SANA.
Управление предписало всем членам режима Асада в период до 14 декабря обратиться в центр в Хомсе для прохождения необходимых формальностей и получения временного удостоверения.
Источник: ТАСС
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