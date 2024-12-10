В Хомсе оппозиция создала Центр урегулирования для членов режима Асада

Управление военных операций вооруженной оппозиции Сирии, установившей в конце минувшей недели контроль над Дамаском и другими городами страны, объявило в понедельник вечером о создании Центра урегулирования для членов режима Башара Асада.

Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Управление предписало всем членам режима Асада в период до 14 декабря обратиться в центр в Хомсе для прохождения необходимых формальностей и получения временного удостоверения.

Источник: ТАСС