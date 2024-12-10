Кабмин Южной Кореи вызвали на допрос

Полиция Республики Корея вызвала на допрос 10 членов Кабинета министров, включая премьер-министра Хан Док Су, в связи с введением военного положения 3 декабря.

Об этом сообщает газета «Хангук ильбо».

Эти 10 человек, как предполагается, участвовали в заседании Кабинета министра в узком составе 3 декабря перед и после объявления военного положения.

По информации газеты, на совещании, помимо президента, тогда присутствовали премьер Хан Док Су, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, бывший глава МВД Ли Сан Мин, глава МИД Чо Тхэ Ель, министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон, министр объединения Ким Ен Хо, бывший министр национальной обороны Ким Ен Хен, министр юстиции Пак Сон Чжэ, министр по делам малого, среднего и венчурного бизнеса О Ен Чжу, министр сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Сон Ми Рен. Правоохранительные органы также пригласили на допрос главу Национальной разведывательной службы Чо Тхэ Ена.

В полиции предупредили, что если министры не явятся на допрос, то могут быть применены меры законного характера, связанные с «принудительным расследованием».

Источник: ТАСС