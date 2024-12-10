Инициативы Mastercard в области устойчивого развития и ключевые мероприятия в период COP29
Инициативы Mastercard Azerbaijan в области устойчивого развития в период проведения COP29 в Баку подчеркивают приверженность компании принципам экологической, социальной и управленческой ответственности (ESG).
Инициируя такие проекты, Mastercard стремится содействовать устойчивому росту и снижению воздействия на окружающую среду, что отражает корпоративную концепцию компании.
Инициативы по устойчивой городской мобильности
В рамках совместного проекта с ООО Bakı Taksi Xidməti, ABB и APAR был запущен проект экологического чистого транспорта в Баку: в его рамках было приобретено 700 экологичных педальных велосипедов и 200 электровелосипедов. В рамках этого проекта Mastercard предоставила скидки держателям карт - пользователи карты ABB Mastercard получили 50% скидку на абонемент педального велосипеда, а все пользователи Mastercard воспользовались льготами на аренду электровелосипедов. Эта инициатива направлена на сокращение выбросов и развитие устойчивой мобильности.
Продвижение экологичных платежных карт
Mastercard активизировала усилия по замене пластиковых карт из ПВХ на экологически безопасные альтернативы. К 2026 году Mastercard планирует отказаться от использования ПВХ-пластика в платежных картах в Азербайджане, сотрудничая с местными банками для продвижения экологичных материалов. Этот шаг поддерживает более широкие обязательства Mastercard по сокращению пластиковых отходов.
Поддержка малого бизнеса и «зеленого» финансирования
Mastercard помогает малому бизнесу внедрять «зеленые» практики, переходить на низкоуглеродные технологии и предоставляет доступ к «зеленым» финансовым решениям.
Постоянное стремление Mastercard к устойчивому развитию
Действия Mastercard в ходе COP29 отражают ее приверженность устойчивому развитию. Компания стремится достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году, реализуя инициативы по сокращению выбросов и поддержке экологически чистого транспорта. Эти усилия способствуют созданию более устойчивого и инклюзивного мира.
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