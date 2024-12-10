Турция открывает погранпереход в Хатае для возвращения сирийских мигрантов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с первым заявлением после падения режима Асада в Сирии, сообщает NTV.
«Диктатура [партии] «Баас», которая тиранила страну на протяжении 61 года, полностью рухнула. Дамаск перешел в руки своих истинных хозяев. В Сирии завершилась темная эпоха, и началась новая эра», - заявил Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что с падением режима сирийские беженцы будут постепенно возвращаться в свою страну. В этих целях турецкая сторона приняла решение возобновить работу пограничного перехода «Яйладагы» в провинции Хатай, который был закрыт с 2013 года на фоне гражданской войны в Сирии.
По его словам, это облегчит процесс возвращения мигрантов на родину, которых сегодня в Турции насчитывается до 3 миллионов человек.
«Процесс безопасного и последовательного возвращения будет расширяться по мере стабилизации ситуации в Сирии», - сказал Эрдоган.
«Турция не смотрит на территорию другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций — защитить нашу родину и наших граждан от террористических атак», - подчеркнул Эрдоган.
Источник: NTV, Gazeteduvar