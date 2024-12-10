Куриная слепота: Как Макрон ведет Францию в пропасть
Авторитетный британский журнал The Economist представил президента Франции Эммануэля Макрона в образе петуха со связанными глазами.
В последнем номере журнала говорится о политическом кризисе, охватившем Францию. И в данном контексте подразумевается, что Макрон в образе петуха со связанными глазами ведет страну в пропасть.
В статье, в частности, подвергается сатирической критике смена Макроном за три года трех премьер-министров страны.
Провал правительства Мишеля Барнье представлен как следствие безуспешной политики президента Макрона.
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