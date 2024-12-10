Автомобиль МАГАТЭ подвергся атаке дрона на дороге к ЗАЭС - ВИДЕО

Автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находившийся на дороге к Запорожской АЭС (ЗАЭС), подвергся атаке беспилотника.

Об этом говорится в сообщении агентства в X.

Согласно тексту, "сегодня дрон поразил и причинил значительные повреждения служебному автомобилю МАГАТЭ, находившемуся на дороге к ЗАЭС на украинской территории". Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси решительно осудил этот инцидент и назвал его неприемлемым, добавив, что сотрудники агентства в результате происшествия не пострадали. "Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо", - подчеркнул Гросси.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.