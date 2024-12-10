Глава КСИР Ирана обсудил с парламентом военные операции против Израиля

Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами обсудил с членами иранского парламента на закрытом заседании предстоящие военные операции против Израиля.

Об этом сообщил член президиума Меджлиса Ахмад Надери.

«Основной темой обсуждения была наша военная стратегия в регионе, были разобраны израильские операции, наши операции против Израиля. Также обсуждалась текущая ситуация в регионе с точки зрения безопасности, разведки и военной составляющей», - сообщил депутат в интервью агентству ISNA.

По его информации, на заседании также должен был присутствовать военачальник из сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР, но тот не смог прийти.

Источник: ТАСС