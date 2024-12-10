Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива для дачи показаний о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива, где начнет давать показания по трем делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, по которым ему предъявлены обвинения.

Трансляцию из зала суда осуществляет гостелерадиокомпания Kan.

Нетаньяху стал первым действующим главой израильского правительства, который дает показания в суде по уголовным делам против него, отмечает Kan.

Источник: ТАСС