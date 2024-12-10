Сирийские повстанцы будут преследовать чиновников режима Асада, причастных к пыткам

Сирийские повстанцы заявили, что вскоре будет обнародован «Список №1», включающий имена высокопоставленных чиновников режима Асада, разыскиваемых за пытки.

Об этом сообщает телеканал CNN, цитируя заявление Командования военных операций повстанческой коалиции, возглавляемой группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

В заявлении говорится, что за информацию о высокопоставленных офицерах армии и служб безопасности, причастных к предполагаемым военным преступлениям, будет предложено вознаграждение.

«ХТШ не колеблясь привлечет к ответственности преступников, убийц, офицеров служб безопасности и армии, причастных к пыткам сирийского народа. Мы будем преследовать военных преступников и требовать их депортации из стран, в которые они бежали, чтобы они могли понести справедливое наказание», — заявил лидер ХТШ Ахмед аль-Шараа, более известный под псевдонимом Абу Мохаммед аль-Джолани.

Источник: 9-й канал израильского телевидения