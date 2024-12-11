СМИ: ХАМАС передал Египту список заложников

ХАМАС передал Египту список израильских заложников, находящихся в руках у организации.

Об этом сообщает 11-го телеканал «Кан» со ссылкой на саудовский канал «Аль-Арабия».

«Аль-Арабия» сообщает, что ХАМАС предложил передать полный контроль над КПП «Рафах» Палестинской администрации. Группировка требует, чтобы ЦАХАЛ ушел из Филадельфийского коридора.

Ранее сообщалось, что США и Египет оказывают давление на Израиль, требуя согласиться вывести ЦАХАЛ из Филадельфийского коридора. Очевидно, что достижение соглашения зависит от обеих сторон. Израильские чиновники сообщили «Кан», что пока рано проявлять оптимизм: прогресс на переговорах зависит от гибкости как Израиля, так и ХАМАС.