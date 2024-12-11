Путин подарил Меркель плюшевую собаку

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась подробностями истории с лабрадором Кони во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По её словам, за год до этого события российский лидер преподнёс ей в подарок мягкую игрушку в виде собаки, заверив, что она не кусается.

Об этом она заявила в интервью газете La Vanguardia.

«Когда я нанесла визит Путину в Москве в январе 2006 года, мой советник по внешней политике сообщил российскому советнику по внешней политике о том, что я боюсь собак, потому что однажды одна из них меня укусила. В тот раз он не взял с собой собаку, но подарил мне большую плюшевую собаку и сказал, что эта не кусается», — сказала Меркель. По ее словам, спустя год Путин пришел на встречу с Меркель с лабрадором.

Недавно экс-канцлер ФРГ выпустила мемуары, где, в частности, упомянула этот эпизод. Она предположила, что российский президент специально пугал ее собакой. Путин признался, что его удивили подобные упреки в мемуарах. Он отметил, что не знал о фобии Меркель и взял с собой собаку, чтобы создать непринужденную атмосферу на встрече. Несмотря на это, он публично через СМИ обратился к Меркель и извинился.

Источник: ТАСС