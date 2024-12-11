Хаменеи: Иран предупреждал Асада о возможной угрозе, но предупреждения были проигнорированы

Иранская разведка на протяжении трех месяцев предупреждала правительство экс-президента Сирии Башара Асада об угрозах, но все было проигнорировано.

Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время своего обращения к народу.

«Наша разведка за несколько месяцев до этого (имеется в виду падение правительства Асада - прим. ТАСС) передавала сирийским властям сообщения с предупреждениями. Я не знаю, дошли ли они точно до высокопоставленных лиц или нет. Но наши разведчики говорили, что в шахривар, мехр, абан (три месяца иранского календаря, период соответствует 23 августа - 21 ноября - прим. ТАСС) постоянно передавали сообщения», - приводит слова Хаменеи телеканал SNN.

Источник: ТАСС