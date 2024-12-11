Bloomberg узнал, как Россия помогла Асаду сбежать из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад смог сбежать из страны при помощи российских разведчиков.

Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Побег Асада организовала российская разведка, которая вывезла его через авиабазу России в Сирии, сообщили агентству два источника, осведомленных о ситуации. Во время отъезда Асада транспондер самолета был отключен, чтобы его не отследили.

Перед отъездом экс-президента Сирии Россия убедила его, что он проиграет борьбу с вооруженными повстанцами. После этого ему предложили безопасный способ уехать, если он согласится сделать это «немедленно», сообщили три источника агентства, знакомые с ситуацией.

Источник: РБК