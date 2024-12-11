Макрон выразил желание внести свою лепту в разрядку ситуации в Грузии

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе часового телефонного разговора обсудили обстановку в Грузии.

Об этом говорится в сообщении партии.

«По инициативе президента Франции состоялся телефонный разговор между почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили и Эммануэлем Макроном. Макрон отметил, что обеспокоен создавшейся в Грузии ситуацией и выразил желание внести свою лепту в полную разрядку этой обстановки», - отмечается в сообщении.

В свою очередь, Иванишвили, как отметили в партии, поблагодарил президента Франции за инициативу и поприветствовал идею предпринять совместные усилия.

«Иванишвили и Макрон договорились, что в последующие дни вновь состоится контакт и будет оценен достигнутый прогресс», - подчеркивается в сообщении.

В Грузии 28 ноября начались акции протеста в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки человек. С 4 декабря на акциях протеста в Тбилиси стало спокойно.

Источник: Sputnik-Грузия