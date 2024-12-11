«Мы живем в опасные недели войны»: Орбан о телефонном звонке Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что его разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным состоялся в самый опасный период конфликта на Украине.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на страницу Facebook министра.

"Сегодня утром провел часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели войны. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижению мира", - написал Орбан.

Напомним, что звонок состоялся по инициативе венгерской стороны. В ходе него Орбан выразил заинтересованность в содействии «совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров».