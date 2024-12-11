Бывший премьер Сирии подтвердил передачу дел переходному правительству
Кабинет министров, работавший при бывшем президенте Сирии Башаре Асаде, передал все дела переходному правительству под руководством Мухаммеда аль-Башира.
Об этом сообщил в эфире телеканала Al Arabiya бывший премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.
"Состоялась встреча, как вы видели в СМИ, и знакомство бывших и новых министров. Новых министров стало меньше, часть ведомств была упразднена", - сказал он, подтвердив, что "передача дел прошла гладко"
Источник: ТАСС
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