Бывший премьер Сирии подтвердил передачу дел переходному правительству

Кабинет министров, работавший при бывшем президенте Сирии Башаре Асаде, передал все дела переходному правительству под руководством Мухаммеда аль-Башира.

Об этом сообщил в эфире телеканала Al Arabiya бывший премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.

"Состоялась встреча, как вы видели в СМИ, и знакомство бывших и новых министров. Новых министров стало меньше, часть ведомств была упразднена", - сказал он, подтвердив, что "передача дел прошла гладко"

Источник: ТАСС