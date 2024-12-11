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Армению могут лишить права голоса в ОДКБ

First News Media17:16 - Сегодня
Армению могут лишить права голоса в ОДКБ

Государства-члены ОДКБ, не выполняющие обязательства по финансированию организации, могут лишиться права голоса.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Армении.

Как уточнила дипломат, основанием для таких мер может стать задолженность, не погашенная в течение двух лет.

Захарова подчеркнула, что финансирование ОДКБ является обязательным для всех стран-участниц, а бюджет организации формируется за счет долевых взносов.

«Россия покрывает половину бюджета ОДКБ, тогда как остальные участники вносят по 10%. Любые формы отказа или задержки платежей не предусмотрены: неперечисленные за текущий год суммы формируют задолженность», — отметила она.

Дипломат добавила, что в случае двухлетней задолженности государство может быть лишено права голоса в ОДКБ. Этот механизм, по словам Захаровой, схож с правилами, действующими в ООН.

Напомним, что в мае Армения объявила об отказе финансировать бюджет ОДКБ в 2024 году. Несмотря на это решение, стране будет начислена сумма взноса за 2025 год, сообщили представители организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о приостановке участия страны в деятельности ОДКБ, а в сентябре назвал организацию «угрозой безопасности» Армении и заявил, что точка невозврата в отношениях с ней уже пройдена.

На эти высказывания отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с позицией армянского премьера, подчеркнув, что ОДКБ создана для защиты суверенитета стран-участниц и не несет никаких угроз.

Источник: Sputnik-Армения

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