Белый дом: Мы признаем законные опасения Турции в борьбе с терроризмом

Администрация США, оценивая текущую ситуацию в Сирии заявила, что признает законные опасения Турции в области борьбы с терроризмом.

Советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге, проведенном по видеоконференции, прокомментировал ситуацию в Сирии и усилия Турции в борьбе с террористической организацией YPG/PKK.

«Турция имеет право защищать своих граждан и территорию от террористических атак», - заявил Кирби, добавив, что этот союзник по НАТО «недавно подвергался таким атакам».

«Мы признаем это право и понимаем, что Турция — важный союзник по НАТО», - подчеркнул он.

Кирби также сообщил, что США находятся в тесном контакте с Турцией по вопросам ситуации в Сирии и YPG/PKK.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку YPG/PKK, ссылаясь на необходимость противодействия боевикам ИГИЛ.

«У нас есть интересы в борьбе с ИГИЛ, и это подразумевает партнерство с Сирийскими демократическими силами (YPG/PKK). Это партнерство будет продолжено», — заявил он.

Комментируя столкновения между Сирийской национальной армией (СНА) и террористами YPG/PKK в Манбидже, Кирби сообщил, что не может подтвердить текущую обстановку в регионе, но отметил, что США поддерживают контакты как с Турцией, так и с YPG/PKK.

Он также выразил обеспокоенность тем, что операции Турции и СНА против YPG/PKK отвлекают последние от борьбы с ИГИЛ, а также от контроля над заключенными боевиками ИГИЛ.

Источник: Anadolu