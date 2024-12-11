Чартерный рейс вылетел из Иревана в Баку
Самолет компании Enter Air вылетел из аэропорта «Звартноц» днем 11 декабря и взял курс на столицу Азербайджана.
Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.
В аэропорту «Звартноц» Sputnik-Армения сообщили, что это чартерный рейс.
«Рейс заказан международной авиакомпанией. Это не первый случай в истории армянской авиации. Рейсы из Иревана в Баку и в обратном направлении, заказанные чартерными авиакомпаниями, выполнялись и ранее», - сказали в аэропорту.
Заказчика при этом называть не стали.
Отметим, что рейс выполняет польская чартерная авиакомпания Enter Air.
Источник: Sputnik-Армения
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