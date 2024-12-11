Чартерный рейс вылетел из Иревана в Баку

Самолет компании Enter Air вылетел из аэропорта «Звартноц» днем 11 декабря и взял курс на столицу Азербайджана.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

В аэропорту «Звартноц» Sputnik-Армения сообщили, что это чартерный рейс.

«Рейс заказан международной авиакомпанией. Это не первый случай в истории армянской авиации. Рейсы из Иревана в Баку и в обратном направлении, заказанные чартерными авиакомпаниями, выполнялись и ранее», - сказали в аэропорту.

Заказчика при этом называть не стали.

Отметим, что рейс выполняет польская чартерная авиакомпания Enter Air.

Источник: Sputnik-Армения