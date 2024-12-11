В Сирии разгромили могилу Хафеза Асада – отца Башара Асада - ВИДЕО

После падения в Сирии 61-летнего режима партии «Баас» и свержения Башара Асада в сетях распространяются кадры сожжения плакатов с его изображением и сноса памятников его отца, предыдущего сирийского руководителя Хафеза Асада.

Турецкие издания распространяют видео, в которых утверждается, что повстанцы разгромили могилу Хафеза Асада.

В частности, Sözcü сообщает, что группа военных сил оппозиции праздновала победу, придя к могиле предположительно Хафеза Асада, а затем разгромили и сожгли ее.

Источник: Sözcü

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https://www.liderhaber.com.tr/muhalifler-hafiz-esadin-anit-mezarini-atese-verdi