Сирийская оппозиция отменила комендантский час в Дамаске

Новые власти Сирии отменили действие комендантского часа в столице страны Дамаске и прилегающих районах.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил покинули город и был введен комендантский час.

Премьер-министр Сирии выразил готовность к мирной передаче власти в республике. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.

Источник: ТАСС