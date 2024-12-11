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Вооруженная оппозиция в Сирии заявила о полном контроле над Дейр-эз-Зором

First News Media09:20 - Сегодня
Вооруженная оппозиция в Сирии заявила о полном контроле над Дейр-эз-Зором

Вооруженная оппозиция в Сирии полностью взяла под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, в том числе расположенный в его пригороде аэродром сирийских ВВС.

Об этом сообщило управление военными операциями (руководящий орган вооруженных формирований) в своем Telegram-канале.

"После освобождения восточных и западных окраин Дейр-эз-Зора и бегства оттуда сил режима и иранских ополченцев мы объявляем город Дейр-эз-Зор и его аэродром полностью освобожденным", - приводит управление слова подполковника единого командования оппозиции Хасана Абдель Гани.

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