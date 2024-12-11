Экс-министр обороны Южной Кореи пытался совершить суицид

Бывший министр обороны Республики Корея Ким Ён Хён предпринял попытку самоубийства, находясь в заключении.

Его здоровье сейчас в норме, сообщило агентство Yonhap.

Ким Ён Хён считается одним из ключевых участников плана с введением военного положения. На слушаниях в парламенте глава Пенитенциарной службы при Министерстве юстиции Син Ён Хэ рассказал, что сотрудник следственного изолятора во вторник незадолго до полуночи заметил, что Ким Ён Хён, закрывшись в туалете, пытается совершить суицид. После полуночи в среду суд выдал ордер на арест экс-министра. Чиновник добавил, что Ким Ён Хён прекратил попытки свести счеты с жизнью после того, как в туалет ворвались, чтобы ему помешать.

«Был получен доклад, что его [физическое] здоровье в норме», - добавил Син Ён Хэ.

По сообщениям СМИ, Ким Ён Хён осуществлял фактический контроль за введением военного положения.

По словам командующего армейским спецназом, в частности, бывший глава оборонного ведомства давал указания военным вывести из парламента депутатов.

Экс-министр подозревается в мятеже с целью свержения конституционного строя. Эти деяния караются очень строго, вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

Тем временем в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля проводится обыск со стороны специальной следственной группы, созданной для расследования событий военного положения. Помимо этого, полиция проводит обыски в штаб-квартире Национального агентства полиции, в здании столичной полиции, в штаб-квартире командования армейского спецназа и в офисе полицейской охраны Национального собрания.

Сам президент Юн Сок Ёль отсутствовал на месте во время обыска в его администрации. Главе государства впервые в истории Республики Корея был запрещен выезд из страны по делу о попытке мятежа с целью свержения конституционного строя. Южнокорейский закон допускает уголовное преследование действующего президента по обвинению в государственной измене и мятеже.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ёль в целях борьбы с «просеверокорейскими элементами» и параличом исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов. Оппозиция 4 декабря инициировала в парламенте процедуру импичмента, считая, что президент нарушил Конституцию, поскольку для военного положения не было оснований.

7 декабря в парламенте Республики Корея состоялось голосование по импичменту президента, который объявлен не был из-за бойкота голосования со стороны правящей партии.

Источник: ТАСС