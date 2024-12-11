Парламент Грузии принял в первом чтении поправки, которые лишат Зурабишвили госохраны

Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял в первом чтении поправки в закон "О Специальной службе государственной охраны", согласно которым Саломе Зурабишвили после истечения ее президентских полномочий лишится услуг государственной охраны.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Инициированные правящей партией "Грузинская мечта" поправки поддержали 83 депутата парламента Грузии. Получившая 61 мандат оппозиция в работе законодательного органа не участвует. Они заявили о фальсификации парламентских выборов 26 октября и отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты.

Согласно поправкам, персональная госохрана не будет предоставляться президенту, премьер-министру или председателю парламента Грузии после завершения их полномочий, если Конституционный суд подтвердил нарушение им главного закона страны или наличие признаков преступления в его действии, или если прекращение полномочий стало результатом совершения им преступления.