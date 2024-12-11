Стало известно о срочном требовании Трампа к Зеленскому

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Три лидера, которые беседовали в течение 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что он хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро положить конец войне», — говорится в сообщении издания.

Ни Трамп, ни близкие к нему официальные лица, занимающиеся вопросами Украины, не были откровенны в том, как именно они представляют себе урегулирование конфликта, пишет Reuters.

До этого сообщалось, что Зеленский при встрече Трампом в Париже 7 декабря говорил о гарантиях безопасности для Украины при урегулировании конфликта.

Как отметили источники агентства, Трамп в рамках встречи трех лидеров в Париже «вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, находился в режиме слушания».

Источник: Gazeta.ru