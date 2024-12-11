Хаменеи: Военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем

Военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем, завил верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время своего обращения к народу.

Его заявление цитирует телеканал CNN.

«Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет ее до сих пор. Но основными заговорщиками <...> были США и Израиль», – заявил Хаменеи, добавив, что у него есть доказательства, которые подтверждают его слова.

Вооруженная оппозиция взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Бывший президент Сирии Башар Асад покинул свою должность и вылетел из страны в Москву.

Главой временного правительства Сирии стал Мухаммед Аль-Башир.

Источник: CNN