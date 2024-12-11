 Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз РФ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз РФ

First News Media12:40 - Сегодня
Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз РФ

Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз России в арабской республике с точки зрения выгоды и интересов сирийского народа.

Такое мнение выразил в комментарии корреспонденту ТАСС видный сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос будет обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», - сказал он.

9 декабря источник сообщил ТАСС, что сирийская вооруженная оппозиция полностью контролирует сирийскую провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. По словам источника в провинции, вооруженные формирования вошли на территорию Тартуса и Джеблы, когда оппозиция объявила о свержении президента Сирии Башара Асада. По его данным, члены оппозиции не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над тем, чтобы обеспечить безопасность российских военных баз в Сирии. По его словам, для этого налаживаются необходимые контакты, а военные принимают все необходимые меры предосторожности.

Источник: ТАСС

Поделиться:
182

Актуально

ОбществоУтверждены даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2025 год
ФутболМесси и мировые звезды футбола почтили память Гейдара Алиева - ФОТО
ОбществоЗавтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
МнениеСергей Марков для 1news.az: Асад не прислушался к рекомендациям России и поплатился ...

В мире

Министр по делам беженцев талибов погиб при взрыве в Кабуле
Макрон выразил желание внести свою лепту в разрядку ситуации в Грузии
Bloomberg узнал, как Россия помогла Асаду сбежать из Сирии
Хаменеи: Иран предупреждал Асада о возможной угрозе, но предупреждения были проигнорированы

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Встреча Зеленского, Трампа и Макрона в Париже завершилась
Трамп требует немедленного перемирия в Украине
Парламент Франции выразил вотум недоверия правительству
AFP: дворец Асада в Дамаске разграбили - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Чингиз Аскеров: Верховный суд должен задавать вектор философии праваСегодня, 15:30Ряд услуг в области травматологии могут быть включены в перечень ОМССегодня, 15:25Месси и мировые звезды футбола почтили память Гейдара Алиева - ФОТОСегодня, 15:20Министр по делам беженцев талибов погиб при взрыве в КабулеСегодня, 15:10Самоубийство в Лянкяране: женщина повесилась во дворе своего домаСегодня, 15:05В Баку меняют расположение ряда пешеходных переходов - ВИДЕОСегодня, 15:00Макрон выразил желание внести свою лепту в разрядку ситуации в ГрузииСегодня, 14:55Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снегСегодня, 14:45Bloomberg узнал, как Россия помогла Асаду сбежать из СирииСегодня, 14:34Хаменеи: Иран предупреждал Асада о возможной угрозе, но предупреждения были проигнорированыСегодня, 14:25Сергей Марков для 1news.az: Асад не прислушался к рекомендациям России и поплатился за этоСегодня, 14:10Трамп прокомментировал назначение своего свата посломСегодня, 14:05Путин подарил Меркель плюшевую собакуСегодня, 14:00В Армении правящая партия теряет одного из депутатовСегодня, 13:55Трамп призвал сирийцев постоять за себя без помощи ЗападаСегодня, 13:40Бакинская инициативная группа направила обращение к Папе РимскомуСегодня, 13:35Оппозиционер Аллуш: Сирия не станет исламским государствомСегодня, 13:30СМИ: ХАМАС передал Египту список заложниковСегодня, 13:25Трамп назвал прекращение украинского конфликта своим приоритетомСегодня, 13:20Стало известно имя возможного оппонента Лукашенко на выборах президентаСегодня, 13:15
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35