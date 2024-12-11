Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз РФ

Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз России в арабской республике с точки зрения выгоды и интересов сирийского народа.

Такое мнение выразил в комментарии корреспонденту ТАСС видный сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос будет обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», - сказал он.

9 декабря источник сообщил ТАСС, что сирийская вооруженная оппозиция полностью контролирует сирийскую провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. По словам источника в провинции, вооруженные формирования вошли на территорию Тартуса и Джеблы, когда оппозиция объявила о свержении президента Сирии Башара Асада. По его данным, члены оппозиции не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над тем, чтобы обеспечить безопасность российских военных баз в Сирии. По его словам, для этого налаживаются необходимые контакты, а военные принимают все необходимые меры предосторожности.

Источник: ТАСС