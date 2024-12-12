Конгресс США одобрил оборонный бюджет на $883,7 миллиарда

Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета в размере $883,7 миллиарда.

Об этом сообщает The Hill.

За законопроект проголосовал 281 депутат, против - 140. Пакет стоимостью $883,7 миллиарда включает повышение зарплаты на 14,5% младшим военнослужащим-контрактникам и повышение на 4,5% всем остальным военнослужащим.

Оборонный бюджет также включает требования к Пентагону не создавать новых должностей, связанных с усилиями по обеспечению разнообразия, справедливости и инклюзивности. В бюджете также планируется усилить присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Законопроект включает и финансирование ключевых программ и инициатив, а также шаги по покупке семи военных кораблей и постройке около 200 самолетов и более 300 транспортных средств.

«Защита американского народа является нашим главным приоритетом, и оборонный бюджет в этом году гарантирует, что наши вооруженные силы обладают ресурсами и возможностями, необходимыми для того, чтобы оставаться самой мощной боевой силой на планете», - заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Теперь законопроект поступит в Сенат на голосование.

Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил, что ожидает принятия законопроекта в начале следующей недели.

Финансовый год федерального правительства США длится с 1 октября по 30 сентября.

Источник: РБК