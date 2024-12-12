Кандидатуры на муниципальные выборы уже выдвинули около 3 тыс. человек

Кандидатуры для участия в муниципальных выборах в Азербайджане выдвинули около 3 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, процесс подготовки к выборам, которые назначены на 29 января, ведется строго в соответствии с календарным планом.

«Мы не допустим отклонений от графика и каких-либо нарушений. В стране насчитывается 685 муниципалитетов, в которые будет избран 8071 человек. По последним данным, кандидатуры выдвинули уже около 3 тысяч человек, процесс регистрации продолжается», - сказал Панахов.

Председатель ЦИК также отметил, что муниципальные выборы не будут проводиться на освобожденных территориях.