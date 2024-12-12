Лидер сирийских повстанцев пообещал распустить силы безопасности режима Асада и закрыть тюрьмы

Главнокомандующий сирийской вооруженной оппозицией, свергнувшей президента Башара Асада, Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что распустит силы безопасности бывшего режима, закроет тюрьмы и найдет всех, кто причастен к пыткам и убийствам заключенных.

Об этом он заявил Reuters.

Многие сирийцы отправились в эти тюрьмы в поисках своих родственников, где, по оценкам, содержались десятки тысяч заключенных. В отдельном телеобращении аль-Джулани заявил, что все, кто участвовал в пытках и убийствах заключенных, будут найдены, а вопрос их помилования даже обсуждаться не будет.

«Мы будем преследовать их в Сирии и попросим другие страны выдать тех, кто сбежал, чтобы мы могли добиться справедливости», - сказал он.

Мухаммед аль-Башир, который назначен главой переходного правительства Сирии до 1 марта 2025 года, объявил, что стремится вернуть миллионы беженцев, создать единство и обеспечить базовые услуги.

Источник: Газета.ру