Лукашенко поручил обеспечить размещение в Беларуси «Орешника»

Президент Александр Лукашенко поручил военным обеспечить размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в республике и спланировать его возможное применение.

Об этом сообщил журналистам начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко после заседания Совета безопасности страны.

«Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории «Орешника» и грамотно спланировать его применение», - цитирует Муравейко агентство БелТА.

Отвечая на вопрос о том, сколько таких комплексов планируется поставить в Беларусь, он сказал, что «об этом знает только президент России».