Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действительно предлагал провести крупный обмен пленными между РФ и Украиной и объявить рождественское перемирие.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Премьер-министр Венгрии в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском перемирии», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, «Россия никогда не отказывалась от мирных договоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года».

«Судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», - сказал Песков.