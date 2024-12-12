В Дамаске освободили пропавшего в Сирии в 2012 году американца

Источник в переходном правительстве в Дамаске сообщил об освобождении из тюрьмы американского гражданина, который исчез на территории Сирии в 2012 году.

В заявлении, переданном телеканалом Al Hadath, говорится, что американец по имени Трэвис был обнаружен в тюрьме «Эз-Зиабия» в южной окраине Дамаска. Один из сирийских журналистов подтвердил, что его самочувствие оценивается как удовлетворительное.

Ранее было объявлено о том, что в «Эз-Зиабии» обнаружили американского репортера Остина Тайса, исчезнувшего в Сирии в 2012 году.

Вашингтон обвинял власти арабской страны в похищении 30-летнего журналиста и еще нескольких граждан США. В Дамаске отвергали эти обвинения и утверждали, что американская администрация сама поощряла своих граждан к незаконному проникновению в Сирию и контактам с антиправительственными вооруженными формированиями.

9 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс находится в Бейруте в рамках «интенсивных усилий» американского правительства по поиску Тайса, который находится в Сирии, и возвращению его на родину.

Источник: ТАСС