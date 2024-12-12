Байден смягчил наказание рекордным 1,5 тыс. осужденных

Президент США Джо Байден решил смягчить наказание рекордным 1,5 тыс. осужденных за день, а также помиловал 39 преступников.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что наказание будет смягчено только осужденным, отбывавшим длительные тюремные сроки и помещенным под домашний арест во время пандемии.

В Белом доме уточнили, что эти заключенные пробыли дома не менее года и за это время «успешно реинтегрировались» в общество. Кроме того, они получили бы более мягкое наказание, если судебный процесс над ними проходил в наши дни. Решение о помиловании коснется 39 американцев, которые совершили ненасильственные преступления.

Белый дом не разглашает имена помилованных. Уточняется, что среди них есть, в частности, ветеран американской армии, который в настоящее время не способен работать из-за плохого состояния здоровья, медсестра, возглавлявшая группы экстренного реагирования во время стихийных бедствий, а также волонтер, оказывающий поддержку наркозависимым. В ближайшее время администрация Байдена продолжит рассматривать прошения о помиловании.