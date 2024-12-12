Трамп заявил, что против ударов ВСУ по России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что против нанесения силами украинской армии ударов по России американским дальнобойным оружием. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подобные действия со стороны Киева приводят к большей эскалации конфликта.

До этого депутат Госдумы и член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия не согласится на прекращение огня с Украиной на Новый год. По его словам, российский лидер Владимир Путин давно определил позицию по прекращению конфликта на Украине. Кроме того, Путин заявлял, что не следует давать ВСУ время на передышку и вооружение.