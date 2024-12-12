СМИ: Имран Хану и его жене предъявили новые обвинения

В столице Пакистана, Исламабаде, состоялось новое судебное заседание, на котором бывшему премьер-министру Имрану Хану и его жене Бушре Биби были предъявлены новые обвинения в коррупции.

Эти обвинения связаны с сокрытием доходов от продажи ценных подарков, которые были получены от иностранных лидеров в период, когда Хан находился у власти. Хан является основателем оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС).

Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, речь идет о распоряжении ответственному сотруднику государственного хранилища «Тошахан» оценить и объявить стоимость набора ювелирных изделий. Эти украшения не были сданы в хранилище. Одна из ювелирных компаний продала 25 мая 2018 года ожерелье за €300 тыс. и серьги за €80 тыс. Информацию о цене браслета и кольца у компании получить не удалось.

Согласно документу, предъявленному в суде, «основатель ДЗС и Бушра Биби злоупотребили своими полномочиями». Согласно заключению следствия, Хан не сдал в «Тошахан» 58 из 108 подарков, полученных за время премьерства.