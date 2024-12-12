СМИ: Правительственный кризис во Франции подрывает планы по увеличению военного бюджета

Правительственный кризис во Франции подрывает планы страны по увеличению военного бюджета на 3,3 миллиарда евро, эта проблема может испортить ее отношения с оборонными подрядчиками.

Об этом сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на неназванного чиновника из французской отрасли оборонной промышленности.

"Если государство поощряет производителей к производству, говоря им: "Не волнуйтесь, мы разместим заказы", а затем не может их разместить, это создаст проблему", - приводит издание слова чиновника.

Он также заявил, что на фоне отсрочки планов увеличения бюджета любые сокращения, скорее всего, коснутся инвестиций в обычные вооружения, так как власти "не будут жертвовать ядерным сдерживанием".

Источник: Report