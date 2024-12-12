В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

Спецпредставитель председательства ОБСЕ по Украине Петр Мареш собирается готовить Киев к дальнейшему членству в Евросоюзе и НАТО.

Об этом дипломат рассказал «Известиям».

При этом, по информации издания, такие действия со стороны союзников Киева не соответствуют принципу консенсуса, главенствующему в ОБСЕ, и ведут к политизации всей структуры.

«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи», —сказал Мареш.

Решение назначить специального представителя по делам Украины от группы стран, входящих в ОБСЕ, было принято на последней встрече министров иностранных дел организации на Мальте, которая прошла 5-6 декабря.