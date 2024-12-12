Кадыров заявил, что в Грозном сбит беспилотник

В Грозном над казарменными зданиями спецполка полиции сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает RT со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, БПЛА сдетанировал в воздухе. Из-за этого повреждена кровля здания, выбиты стекла. Упавшие фрагменты беспилотника вызвали небольшой пожар. Четыре бойца караула получили лёгкие ранения, отметил Кадыров.

Глава Чечни показал кадры последствий попытки атаки беспилотника ВСУ на регион, который взорвался в воздухе. Их он опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах видно здание казармы, которое получило незначительные повреждения — в нем выбиты и покорежены некоторые окна, однако фасад остался целым.

Источник: Lenta.ru