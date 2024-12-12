СМИ: Турция предупредит США о возможности операции против РПК в Сирии

Турция предупредит США о необходимости положить конец присутствию на севере Сирии сил, связанных с Рабочей партией Курдистана.

В противном случае Анкара сама примет меры для очистки региона от террористов, сообщает телеканал CNN Türk.

По его данным, это послание турецкой стороны объявят на переговорах в Анкаре главы МИД республики Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые намечены на 13 декабря.

«Согласно полученной мною информации, США в очередной раз достаточно четко будет заявлено: «Либо вы разберетесь с этим, либо мы сделаем все необходимое», - сообщила глава анкарского Бюро телеканала Диджле Джанова.

В частности, турецкая сторона обратит внимание на невыполнение Вашингтоном обязательств по Сирии и необходимость прекращения поддержки РПК и ее сирийского ответвления – «Сил народной самообороны» (СНС).

«Основной целью Турции применительно к северу Сирии изначально было обеспечение безопасности на глубину 30-40 км вдоль границы. Между США и Турцией существовало соглашение по этому вопросу, были взяты обязательства, но они не были выполнены», - отмечает журналист.

Анкара неоднократно критиковала США и союзников по НАТО за поддержку РПК и СНС. Турецкие власти также заявляли о намерении завершить создание на севере Сирии зоны безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной и минимизировать исходящие с ее территории террористические угрозы.

Источник: ТАСС