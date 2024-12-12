Украина потеряет треть своей территории в результате конфликта с РФ, однако так и не дождется приглашения в НАТО от США и их союзников.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Думаю, что Украина потеряет треть своей территории, но ей будут предложены гарантии безопасности, например, присутствие иностранных войск. Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я считаю, что украинцев предадут», - сказал он в интервью газете Folha de S.Paulo.

По словам Фицо, решением конфликта в Украине может быть только прекращение огня и начало переговорного процесса: «Украина <...> позволила втянуть себя в такую историю, которая не может хорошо закончиться для страны. Она потеряет территорию и не будет приглашена в НАТО».

Источник: ТАСС