Президент Южной Кореи требовал от главы полиции арестовать депутатов

Генеральный комиссар южнокорейской полиции Чо Чжи Хо заявил на допросе, что президент Юн Сок Ёль звонил ему шесть раз и требовал арестовать депутатов во время военного положения 3-4 декабря.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Чо Чжи Хо был арестован 11 декабря без ордера в ходе расследования событий военного положения. Его подозревают в том, что он отправил полицейских, чтобы блокировать парламент. 12 декабря парламент объявил Чо Чжи Хо импичмент, окончательное решение об отрешении от должности принимает Конституционный суд.

Чо Чжи Хо рассказал, что глава командования военной контрразведки Ё Ин Хён попросил его отправить 100 следователей и отследить перемещения 15 депутатов, включая лидера правящей партии Хан Дон Хуна и оппозиции Ли Чжэ Мёна. Чо Чжи Хо дал указание подчиненным проигнорировать просьбу.

Ранее глава командования армейского спецназа Квак Чон Гын заявил, что президент требовал от него вывести из парламента депутатов, чтобы сорвать голосование об отмене военного положения. 12 декабря президент в обращении к нации сказал, что не давал приказ блокировать работу парламента, а отправил солдат на поддержание порядка. По словам Квак Чон Гына, распоряжения были переданы по закрытой связи.

Юн Сок Ёль стал подозреваемым по делу о мятеже с целью свержения конституционного строя. Совместное расследование ведут несколько правоохранительных органов Республики Корея.