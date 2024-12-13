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Нетаньяху: Иран станет свободным раньше, чем многие думают

First News Media00:00 - Сегодня
Нетаньяху: Иран станет свободным раньше, чем многие думают

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к иранскому народу заявил, что его страна стремится к миру со всеми соседями и хотела бы видеть среди них "свободный Иран", что якобы произойдет "раньше, чем многие думают".

Cоответствующее видеопослание размещено на официальной странице премьера в соцсети X.

"Хочу сказать ясно: Израиль хочет мира, мы хотим мира со всеми, кто по-настоящему хочет мира с нами. И я не сомневаюсь, что вы, народ Ирана, знаете это. Я знаю, вы хотите мира с нами, так же как и мы с вами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам. Знаете, чего этот режим по-настоящему боится? Он боится вас, народа Ирана. И однажды, я знаю, это изменится, однажды Иран будет свободным.

Женщины, жизнь, свобода - это мирное будущее Ирана и у меня нет сомнений, что мы воплотим это будущее в жизнь вместе и намного раньше, чем многие думают. Я знаю и верю, что мы превратим Ближний Восток в оплот процветания, прогресса и мира", - отметил премьер Израиля.

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