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Депутаты Европарламента присоединились к протестующим в Тбилиси

First News Media23:40 - 12 / 12 / 2024
Депутаты Европарламента присоединились к протестующим в Тбилиси

Несколько депутатов Европарламента, прибывших в Тбилиси, посетили акцию протеста перед зданием парламента Грузии.

Как передает ТАСС, около 22:00 по местному времени на проспект Руставели пришла делегация из шести членов Европарламента: Раса Юкнявичене (Литва), Михал Щерба (Польша), Натали Луазо (Франция), Бернар Гетта (Франция), Тобиас Кремер (Германия) и Ренье ван Ланшот (Нидерланды).

Депутаты прибыли в Грузию накануне, они провели встречи с грузинской оппозицией и президентом страны Саломе Зурабишвили.

Протесты в столице Грузии Тбилиси продолжаются уже 15-й день.

Как сообщают грузинские СМИ, протестующие вновь собираются на проспекте Руставели. Грузины протестуют против решения правительства страны заморозить переговоры с Европейским союзом до 2028 года. Сегодня к участникам митинга, собравшимся перед парламентом в знак протеста, присоединились представители сферы искусства и информационных технологий.

По сообщениям к акции присоединятся и депутаты Европарламента из разных стран. Ожидается, что они обратятся к протестующим, собравшимся на проспекте Руставели.

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