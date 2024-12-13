В Турции совершено вооруженное нападение на здание суда, есть погибшие - ФОТО

Вооруженное нападение совершено в здании суда Бурсы.

Как сообщает NTV, предположительно, во время судебного слушания по делу, отец истца открыл огонь по двум обвиняемым.

По предварительным данным, два человека погибли и еще двое получили ранения.

Инцидент произошел в 11.00 часов турецкого времени в зале Суда по тяжким преступлениям по делу о попытке преднамеренного убийства, по которому обвинялись 2 человека – отец и сын.

Предположительно, отец истца выхватил пистолет с пояса жандарма, и открыл огонь по подсудимым. Оба обвиняемых, по которым были выпущены пули, погибли.

Нападавший обезврежен жандармами и задержан.

Двоим раненым была оказана первая медицинская помощь, после чего их госпитализировали. После нападения здание суда было эвакуировано. В район была отправлены дополнительные сиоы полиции.

Источник: NTV